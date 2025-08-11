Bairro a Bairro: moradores denunciam ruas sem asfalto e esgoto a céu aberto em Nova Lima (MG)

No quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (11), moradores do Jardim Canadá, em Nova Lima, na Grande BH, denunciam a falta de melhorias na infraestrutura do bairro, que inclui a ausência de asfalto e esgoto a céu aberto. Segundo a comunidade, a situação perdura há 30 anos. Moradores aguardam a execução de uma obra licitada no valor de R$ 147 milhões, mas ainda sem previsão de início.



