Bairro a Bairro: moradores do Granja Werneck denunciam falta de estrutura

No quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (27), moradores de uma ocupação no bairro Granja Werneck, na região Norte de Belo Horizonte, demonstraram preocupação com uma enorme cratera que tem gerado apreensão na comunidade. Além da falta de infraestrutura, eles temem que as casas estejam em risco, especialmente durante o período chuvoso.



Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que está realizando obras emergenciais para melhorar as vias e mitigar os riscos geológicos na região. As ações de recuperação ambiental no local fazem parte dos planos de urbanização das ocupações Esperança e Vitória e já foram iniciadas. Também foi iniciado o desenvolvimento de um plano de recuperação para estabilizar as áreas de risco e promover a urbanização do local.



