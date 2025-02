Bairro a Bairro: moradores do Vale das Acácias enfrentam falta de infraestrutura na Grande BH

No Bairro a Bairro desta terça-feira (28), moradores do bairro do Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, afirmam viver um verdadeiro pesadelo em dias de chuva. A falta de infraestrutura adequada tem provocado alagamentos, transtornos e dificuldades para a população, que cobra soluções urgentes para a melhoria das condições de vida na comunidade. Em nota, a Prefeitura de Ribeirão das Neves, por meio da Secretaria de Obras, informou que, devido aos altos índices de chuvas nas últimas semanas, as manutenções em ruas não pavimentadas enfrentam dificuldades e que uma equipe técnica será enviada ao local para avaliar a situação e propor soluções adequadas para a região.