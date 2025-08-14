Bairro a Bairro: moradores enfrentam 5 anos sem água e ruas intransitáveis em Esmeraldas (MG)

No bairro Vivendas Barbosa, em Esmeraldas, na Grande BH, moradores convivem com ruas esburacadas e falta de água potável. Nesta terça-feira (12), um caminhão-pipa da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) tentou abastecer as casas, mas não conseguiu subir a via principal devido a falta de infraestrutura da rua. Famílias reclamam que o problema se arrasta há cinco anos, sem resposta da prefeitura. A situação impacta a rotina, com crianças tendo dificuldade para ir à escola, idosos enfrentando riscos e a população precisando improvisar para tarefas básicas como lavar roupas e cozinhar. Moradores também relatam que ambulâncias e ônibus escolares não conseguem acessar a região em dias de chuva.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!