Bairro a Bairro: moradores enfrentam dificuldades no Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves (MG)

No quadro Bairro a Bairro desta quinta-feira (10) os moradores do bairro Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, lidam com problemas como a falta de asfalto e irregularidades no abastecimento de água. A prefeitura prometeu enviar uma equipe técnica para avaliar a situação e a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) informou que o abastecimento foi normalizado após um vazamento causado pelos próprios moradores.