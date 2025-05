Bairro a Bairro: moradores enfrentam escada precária e esgoto a céu aberto em BH

Moradores enfrentam uma situação precária com uma escada de acesso comprometida, na Vila Novo São Lucas, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Construída pela população por causa da falta de ação do poder público, a estrutura apresenta degraus irregulares e sem corrimãos, colocando em risco idosos e crianças. Além disso, um esgoto a céu aberto agrava as condições de moradia, atraindo mosquitos e causando mau cheiro constante. "É perigoso, principalmente para idosos, e o esgoto torna a situação insuportável", relata um dos moradores. A URBEL informou que melhorias para a escada e o saneamento foram incluídas no planejamento da Diretoria de Manutenção e Áreas de Risco, mas a comunidade aguarda intervenções rápidas para resolver o problema.



