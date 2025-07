Bairro a Bairro: moradores enfrentam problemas com buracos e lixo em Ibirité (MG)

Moradores da rua Maranhão, em Ibirité, na Grande BH, enfrentam buracos, esgoto aparente e um lixão clandestino que se espalha em frente às casas. O caso mais grave é o da dona Baiana, que teve o bar interditado após o afundamento do solo. Segundo ela, a Defesa Civil já vistoriou o local, mas as promessas de reparo da prefeitura não saíram do papel. O terreno ao lado, onde se acumula lixo e entulho, é da Petrobras, que já foi notificada para cercar a área. A prefeitura informou que o local está incluído no cronograma de obras emergenciais, mas sem prazo definido.



