Bairro a Bairro: moradores estão há 25 anos sem asfalto, esgoto e água em Santa Luzia (MG)

Moradores do bairro Três Corações, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam o abandono da região há décadas. No quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (7), eles mostraram a cratera que se formou há nove anos e nunca foi reparada pela prefeitura.



Além da cratera, a rua onde vivem não tem asfalto, esgoto, energia elétrica, água encanada da Copasa e sofre com mato alto e acúmulo de lixo ao ar livre. As famílias relatam que aguardam por soluções há 25 anos.



Em resposta, o secretário municipal Aroldo Dias afirmou que há um processo em andamento para que o bairro seja incluído no Minas Reurb, programa Mineiro de Integração e Regularização Territorial. Segundo ele, a regularização fundiária é o primeiro passo para que o poder público consiga cobrar melhorias de empresas como Cemig e Copasa. “Estamos empenhados em trazer dignidade à população. Ninguém merece viver essa realidade”, disse o secretário.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.