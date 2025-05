Bairro a Bairro: moradores exigem soluções para esgoto a céu aberto e alagamentos em MG

Moradores do bairro Novo Retiro, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, enfrentam há mais de dez anos esgoto a céu aberto que causa mau cheiro e risco de contaminação. Durante a temporada de chuvas, as casas são frequentemente alagadas devido ao entupimento das manilhas e a localização geográfica em uma área baixa, onde a água se acumula. "Temos que tirar a manilha e pôr uma maior", comenta um residente local. As solicitações por soluções, que incluem desentupimento das manilhas, recapeamento das ruas e controle de matagal, têm sido ignoradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG) e pela Prefeitura, segundo os moradores. A comunidade cobra ações imediatas para evitar novos transtornos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!