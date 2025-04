Bairro a Bairro: moradores pedem conclusão de melhorias na Ocupação Nelson Mandela, em BH

O quadro Bairro a Bairro desta sexta-feira (18) mostrou as denúncias dos moradores da Ocupação Nelson Mandela, que fica no Vale do Jatobá, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Com a mobilização da comunidade, algumas melhorias já foram feitas. De acordo com a Subsecretaria de Planejamento Urbano, está sendo feito um programa de desenvolvimento estratégico da região do Jatobá. O projeto envolve vistorias, reuniões com a comunidade e estudos para criar um plano com melhorias. A pavimentação da rua coroa imperial foi realizada e agora a melhoria segue no sistema de drenagem e contenções.



