Bairro a Bairro: moradores pedem demolição de escadão com estrutura danificada em BH

No Bairro a Bairro desta terça-feira (18), moradores do bairro Ribeiro de Abreu, na região Nordeste de Belo Horizonte, pedem a demolição de um escadão. A estrutura está com degraus quebrados e um grande buraco na lateral. Segundo a população, o problema tem dificultado a circulação e representa um risco à segurança de quem transita pelo local.



A Prefeitura de Belo Horizonte informou que a escada não foi construída pela administração municipal. No entanto, uma equipe será enviada ao local para realizar uma vistoria e avaliar a situação.



