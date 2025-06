Bairro a Bairro: moradores pedem soluções para cratera que ameaça segurança na Grande BH

O quadro Bairro a Bairro desta sexta-feira (13) foi até a Vila Esperança, em Contagem, na Grande BH, onde uma cratera na via se tornou motivo de preocupação para os moradores. Embora a prefeitura tenha tentado uma solução paliativa com sacos de areia, os residentes afirmam que a medida é insuficiente e clamam por uma intervenção mais eficaz. A prefeitura promete iniciar uma limpeza no dia 16 de junho, antes das intervenções de contenção. Enquanto isso, a comunidade quer que uma ação mais abrangente seja realizada para garantir a segurança local e evitar o descarte irregular de lixo.



