Bairro a Bairro: moradores protestam contra abandono de rua há 15 anos em Santa Luzia (MG)

Moradores da Avenida Senhor do Bonfim, em Santa Luzia, na Grande BH, denunciam que há mais de 15 anos esperam pela pavimentação de uma rua que fica ao lado de uma das principais avenidas da cidade. O local tem esgoto a céu aberto, alaga com facilidade e prejudica inclusive o comércio. Enquanto parte da avenida foi urbanizada com calçada, iluminação e parque linear, o outro lado continua esquecido.



