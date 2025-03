Bairro a Bairro: moradores reclamam de danos por falta de manutenção da rede de água na Grande BH

No Bairro a Bairro desta quarta-feira (12), moradores do bairro Monte Castelo, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciaram transtornos causados pela falta de manutenção da rede de água. De acordo com os relatos da população, alguns imóveis foram completamente derrubados e outros ficaram parcialmente demolidos devido a problemas estruturais provocados pela falha na rede de abastecimento. Veja a reportagem completa no vídeo acima.