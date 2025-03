Bairro a Bairro: moradores reclamam de falta de energia após queda de postes na Grande BH

No Bairro a Bairro desta terça-feira (25), moradores de um condomínio no bairro Niterói, em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciaram a falta de energia elétrica. Durante a manhã, dois postes caíram, deixando cerca de 4.000 moradores sem energia elétrica. A situação gerou indignação na população, que alegam negligência e cobram mais atenção por parte da concessionária.



