Bairro a Bairro: moradores reclamam de falta de serviços básicos em Ibirité (MG)

No quadro Bairro a Bairro desta sexta-feira (23), os moradores do bairro Jardim Montreal, em Ibirité, na Grande BH, relatam a falta de serviços essenciais como energia elétrica, água e esgoto. A comunidade já existe há muitos anos, e mesmo com os débitos regularizados junto à prefeitura, não recebe os serviços adequados. Os moradores se organizam para buscar soluções coletivas, enfrentando dificuldades diárias.



