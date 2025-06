Bairro a Bairro: moradores reclamam de obra que se arrasta há meses em BH

A obra de uma passarela entre as ruas Pedro Pomar e Anastásia dos Jardins, no bairro Granja Werneck, região Norte de BH, virou motivo de revolta para os moradores. Eles afirmam que a intervenção começou em janeiro, mas, após quase seis meses, ainda não foi concluída. Além da lentidão, muitos reclamam que a passarela com escada e rampa não atende às necessidades de quem tem mobilidade reduzida ou precisa de socorro médico, já que carros e ambulâncias não conseguem acessar o local.



