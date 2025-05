Bairro a Bairro: moradores relatam problemas com buracos e pedem melhorias em vias na Grande BH

O quadro Bairro a Bairro desta sexta-feira (2) foi até o bairro Londrina, em Santa Luzia, na Grande BH, para ouvir a queixa de moradores. A vizinhança enfrenta problemas com buracos que dificultam o tráfego. Segundo eles, veículos já caíram nos buracos, causando danos. O secretário de obras, Arou do Dias, afirmou que um recapeamento está previsto para resolver os problemas estruturais nos próximos dias, priorizando a melhoria dessa importante via.



