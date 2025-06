Bairro a Bairro: moradores sofrem com esgoto a céu aberto na Vila Cristina, em Betim (MG)

No quadro Bairro a Bairro desta quarta-feira (25), moradores da Vila Cristina, em Betim, na Grande BH, enfrentam sérios problemas devido ao esgoto a céu aberto no bairro. A prefeitura alega que a rua possui drenagem e esgotamento, mas a realidade local contradiz essas afirmações. Os próprios moradores já compraram manilhas para tentar solucionar o problema, enfrentando, no entanto, impedimentos devido à ocupação irregular. A prefeitura de Betim enviou uma nota sobre os planos futuros, mas a comunidade ainda aguarda medidas concretas para resolver a situação e garantir condições dignas de vida.



