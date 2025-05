Bairro a Bairro: moradores sofrem com impactos de obra de drenagem em Contagem (MG)

No Bairro a Bairro desta quinta-feira(8), moradores da Vila São Paulo, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão enfrentando diversos transtornos provocados por uma obra de drenagem. Um canteiro de obras foi instalado em um condomínio sem autorização prévia dos moradores, o que aumentou a insatisfação da comunidade. Em nota, a Prefeitura de Contagem informou que as obras são essenciais para reduzir os impactos das chuvas, que todos os anos causam prejuízos materiais e colocam vidas em risco. A Secretaria de Obras reconheceu os incômodos gerados e afirmou que enviará uma equipe técnica ao local para avaliar a situação e verificar medidas que possam minimizar os transtornos enfrentados pelos moradores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!