Bairro a Bairro: moradores sofrem com rua esburacada e sem asfalto na Grande BH

No Bairro a Bairro, desta segunda-feira (20), moradores do bairro Jardim Alvorada, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam o descaso da prefeitura com a situação das ruas da região. A via, cheia de buracos e sem asfalto, se torna ainda mais problemática durante a chuva, agravando as condições de tráfego e dificultando a locomoção dos moradores. Veja a reportagem completa no vídeo acima.