Câmeras flagram suspeito cometendo onda de furtos em São José da Lapa (MG)

Moradores de São José da Lapa, na Grande BH, estão indignados com uma série de furtos atribuídos a um homem conhecido na cidade. O suspeito foi flagrado em imagens de segurança enquanto invadia uma residência e um pet shop, de onde levou diversos itens. As imagens foram amplamente compartilhadas nas redes sociais e ajudaram moradores a reconhecer o criminoso, já associado a outros furtos na região. A Polícia Civil está investigando os casos, mas o suspeito ainda não foi preso.



