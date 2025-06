Bairro a Bairro: moradores sofrem riscos com escadaria em ruínas na Grande BH

No quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (23), os moradores da Vila Itália, no bairro Fonte Grande em Contagem, na Grande BH, têm enfrentado sérios problemas com uma escadaria em más condições. A estrutura precária tem gerado preocupações de segurança entre os residentes, com relatos de acidentes envolvendo veículos e crianças. Apesar de uma parte da área ter sido recentemente reformada, a escadaria principal continua perigosa. Os moradores reclamam da falta de resposta da prefeitura, que anunciou um projeto de obras para o segundo semestre deste ano. "Esperamos que a situação melhore logo", desabafou um dos moradores. O local, usado diariamente para acessar escolas e mercados, é essencial para a comunidade.



