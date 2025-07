Bairro a Bairro: moradores vivem com rua de terra e denunciam infraestrutura na Grande BH

No Bairro a Bairro desta quarta-feira (09), moradores do bairro Capitão Paulo, em Santa Luzia, na Grande BH, vivem há décadas com uma única rua de terra no local. A falta de pavimentação traz problemas como poeira, lama e esgoto a céu aberto, que escorre em meio ao mato, causando transtornos e riscos à saúde. A prefeitura da cidade afirma que a rua está calçada, mas a realidade no local é diferente, e promete enviar uma equipe técnica para vistoriar e buscar soluções.



