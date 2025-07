Bairro a Bairro: muro de contenção de córrego desaba e moradores temem período chuvoso na Grande BH

No quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (14), moradores da Avenida Tiradentes, no Bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH, denunciam que convivem há anos com um muro de contenção que desabou ao lado de um córrego. A estrutura precária desmoronou com as chuvas, causando erosão e risco de alagamentos. A comunidade reclama do abandono e da demora da prefeitura para solucionar o problema. A Secretaria de Obras afirma que a demanda é prioridade e que estudos já estão sendo feitos para que as obras comecem antes do período chuvoso.



