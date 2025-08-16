Bairro a Bairro: obra atrasa e prejudica moradores há quase dois anos em Nova Lima (MG)

Uma obra da prefeitura em Nova Lima, na Grande BH, prometia ser concluída em seis meses, mas já se arrasta por quase dois anos, afetando moradores e comerciantes. A comunidade local relata ruas interditadas, carros sujos, poeira constante e dificuldades de acesso a garagens e transporte escolar. A prefeitura informou que ajustes no contrato foram necessários para implantar uma rede de esgoto e que o prazo foi prorrogado para junho de 2026.



