Bairro a Bairro: obra atrasa e prejudica moradores há quase dois anos em Nova Lima (MG)

Comunidade reclama de buracos, poeira e transtornos; prazo que era de seis meses agora vai até junho de 2026

Balanço Geral MG|Do R7

Uma obra da prefeitura em Nova Lima, na Grande BH, prometia ser concluída em seis meses, mas já se arrasta por quase dois anos, afetando moradores e comerciantes. A comunidade local relata ruas interditadas, carros sujos, poeira constante e dificuldades de acesso a garagens e transporte escolar. A prefeitura informou que ajustes no contrato foram necessários para implantar uma rede de esgoto e que o prazo foi prorrogado para junho de 2026.

