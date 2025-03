Bairro a Bairro: obra em erosão causada por problemas em rede pluvial é retomada em Ibirité (MG)

No Bairro a Bairro desta quinta-feira (06), moradores do bairro Jardim Montreal, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, relataram que uma obra que estava parada foi novamente executada após a visita da equipe do RECORD MINAS. A COPASA explicou que a erosão na via está relacionada à rede pluvial, destinada ao escoamento de águas de chuva. A companhia ressaltou que o problema não é de sua responsabilidade. Veja a reportagem completa no vídeo acima.