A equipe do Balanço Geral foi até o bairro Chácaras Del Rey, em Contagem, na Grande BH, para reportar a denúncia de moradores. Uma avenida do bairro está interditada por causa de uma obra inacabada que impede o trânsito de veículos no local. A população pede soluções para o problema que vem trazendo transtornos.