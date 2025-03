Bairro a Bairro: obra inacabada interdita rua e causa transtornos no bairro Santa Mônica, em BH

No Bairro a Bairro desta sexta-feira (28), moradores do bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, denunciaram o transtorno causado por uma obra inacabada que interditou uma rua local. A obra, que foi paralisada, tem dificultado a circulação de veículos e pedestres, gerando uma série de problemas para a população.



Para alertar motoristas e pedestres sobre o problema, os moradores se mobilizaram e instalaram uma placa de sinalização no local, indicando a interdição da via. Eles pedem uma solução da prefeitura para resolver o impasse e restabelecer a normalidade no trânsito da área.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.