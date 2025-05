Bairro a Bairro: obra inacabada transforma área em lixão e gera insegurança em Ibirité (MG)

O quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (12) foi até Ibirité, na Grande BH, para ouvir a denúncia dos moradores do bairro Marilândia. No local, o abandono de uma obra iniciada em 2022 transformou a área em um lixão a céu aberto. Além do descarte irregular de resíduos, a vizinhança reclama de falta de iluminação e insegurança.



