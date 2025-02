Bairro a Bairro: obras em escola atrasam volta às aulas em Ribeirão das Neves (MG)

No Bairro a Bairro desta quinta-feira (13), moradores do Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves, reclamam das obras de reforma da Escola Municipal Jair Amâncio, que estão atrasadas e impedem que os alunos retornem às aulas no início do ano letivo. Os pais pedem mais agilidade nas obras, que deveriam já ter sido concluídas. Em nota, a prefeitura informou que o atraso foi causado pelas fortes chuvas no final do ano passado e início deste ano, que impactaram o prazo de entrega da reforma. Com isso, as aulas começarão na próxima segunda-feira (17) e o planejamento para reposição das aulas será divulgado em breve. Além disso, os reparos na rede pluvial da escola também já foram iniciados. Veja a reportagem completa no vídeo acima.