Bairro a Bairro: obras inacabadas cedem com a chuva e colocam moradores em risco, em Contagem (MG)

No Bairro a Bairro desta segunda-feira (28), moradores de Nova Contagem, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, relatam que as obras da avenida dos Retirantes não suportaram o início das chuvas e cederam. A avenida já esteve parcialmente interditada por três anos, e os moradores temem que a via volte a ser bloqueada com as chuvas que afetam a cidade atualmente. Veja a reportagem completa no vídeo acima.