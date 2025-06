Bairro a Bairro: obras na Avenida Cristiano Machado ameaçam segurança de moradores em BH

As obras na Avenida Cristiano Machado, iniciadas em 2012, continuam causando transtornos e riscos aos moradores do bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte. Famílias relataram que as condições estruturais de suas casas estão comprometidas, com risco de desabamento. A prefeitura ofereceu uma bolsa moradia no valor de R$1.600, mas os moradores não encontram imóveis por esse preço na região. A situação é agravada pela falta de comunicação efetiva da prefeitura e o método destrutivo adotado nas obras, que compromete a segurança das casas e dos residentes. A Defesa Civil está monitorando o local, mas os moradores exigem soluções urgentes para evitar uma tragédia anunciada.



