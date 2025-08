Bairro a Bairro: poeira e falta de asfalto afetam moradores há 50 anos em Mateus Leme (MG)

Moradores do bairro Jardim Serra Azul, em Mateus Leme, na região Metropolitana de BH, esperam há mais de 50 anos pela pavimentação das vias no local. Por lá, a comunidade denuncia que as ruas de terra, poeira e buracos tem causado uma série de problemas, inclusive de saúde. Apesar de uma verba de R$ 89 milhões ter sido anunciada para pavimentação do itinerário escolar do município, moradores denunciam que o bairro não foi contemplado.



