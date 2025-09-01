Bairro a Bairro: ponte improvisada ameaça cair e preocupa moradores em Belo Horizonte

Moradores do Jardim Liberdade, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, convivem há anos com o medo de acidentes, especialmente durante os períodos de chuva. Uma ponte de madeira improvisada sobre um córrego virou preocupação constante: sem manutenção adequada, o risco de desabamento assusta quem precisa atravessá-la diariamente.



Além do perigo da ponte, a comunidade denuncia esgoto a céu aberto e acúmulo de lixo na região, que aumentam o risco de doenças. Moradores também apontam que comportas da mineradora Vale, próxima ao bairro, frequentemente liberam água que agrava a situação da ponte e das ruas.



A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem. A Copasa, responsável pelo abastecimento de água e esgoto, informou que enviará uma equipe técnica para verificar a situação e tomar providências.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!