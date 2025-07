Bairro a Bairro: posto de saúde abandonado vira lixão em Ribeirão das Neves (MG)

O quadro Bairro a Bairro desta quinta-feira (31) esteve no bairro Canoas, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Moradores da região denunciam o abandono das obras de um prédio público que deveria abrigar uma Estratégia de Saúde da Família (ESF). O local se tornou um matagal tomado por lixo, entulho e abrigo improvisado para pessoas em situação de rua.



A prefeitura confirmou que a obra está temporariamente paralisada e que está em curso o encerramento do contrato com a empresa anterior. Depois disso, será aberta nova licitação para concluir a unidade de saúde.



