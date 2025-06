Bairro a Bairro: prefeitura conclui obras de drenagem e em rua de escola na Grande BH

No quadro Bairro a Bairro desta terça-feira (17), o prefeito de Santa Luzia, na Grande BH, Paulo Bigodinho (PV) esteve presente para comemorar a conclusão das obras de drenagem e pavimentação. Segundo o Secretário de Obras, Haroldo Antônio, foram realizadas intervenções técnicas para resolver definitivamente os problemas que causavam transtornos aos moradores, com um custo de aproximadamente R$ 490 mil de recursos públicos. Uma moradora local expressou satisfação ao ver a rua novamente transitável e segura para as crianças.



