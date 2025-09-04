Bairro a Bairro: sem rede de esgoto, moradores denunciam fossas transbordando na Grande BH

No Bairro a Bairro desta quinta-feira (04), moradores do Parque Ipiranga, em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, reclamam da falta de rede de esgoto no local. A população precisa utilizar fossas, mas as estruturas vivem transbordando.



A situação traz risco de doenças, principalmente para as crianças, que são maioria na comunidade. Além do mau cheiro e do desconforto, o esgoto escorrendo a céu aberto se torna um problema de saúde pública.



Segundo a prefeitura, o serviço de limpeza de fossas é feito a cada 15 dias. A Copasa disse que está realizando estudos técnicos para a implantação do sistema de esgotamento sanitário no bairro. A previsão é que a região seja atendida até o ano de 2032.



