Bairro a Bairro: terreno de antigo casarão alaga e vira depósito de lixo em BH

No quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (21), moradores da Cabana do Pai Tomás, na região oeste de Belo Horizonte, denunciam um terreno baldio que se transformou em um depósito de lixo, com foco de dengue. A população teme que a estrutura dos imóveis vizinhos seja afetada. O local se tornou uma vala gigante, repleta de lixo e água. Com isso, a calçada que existia já desmoronou e o buraco está avançando para a rua, tornando a área perigosa. Veja a matéria completa no vídeo acima.