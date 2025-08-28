Balanço Geral entrevista Lula sobre investimentos em MG, visita ao estado e divida com a União

O Balanço Geral conversou nesta quinta-feira (28), com exclusividade, com o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O apresentador Lair Rennó foi até o Palácio da Alvorada, em Brasília (DF). Lula falou sobre investimentos no estado e a visita que vai fazer a Minas na sexta-feira (29). Além disso, o presidente falou sobre as negociações da dívida mineira com a União e também as expectativas para as eleições do ano que vem.



