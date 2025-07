Banda Baianeiros se prepara para agitar o público na Praça do Confisco neste sábado (19)

A banda Baianeiros se prepara para se apresentar na próxima edição da RECORD nos Bairros, que vai acontecer neste sábado (19), na Praça do Confisco, na região da Pampulha, em BH. O grupo, fundado por um baiano e um mineiro, promete agitar o público com o melhor do axé. O evento vai das 8h às 12h e além de música boa, haverá aulões, vacinação contra gripe, emissão de documentos e sorteio de prêmios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!