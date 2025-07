Barbearia de BH viraliza nas redes sociais com pegadinha com torcedores de clubes mineiros

Uma barbearia no bairro Rio Branco, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, tem chamado a atenção nas redes sociais por uma pegadinha inusitada com seus clientes. Durante o atendimento, torcedores são surpreendidos ao receber capas com o escudo do time rival. Os vídeos com as reações dos clientes viralizaram nas redes sociais e acumulam milhões de visualizações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!