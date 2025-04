Batida entre carro e caminhão mata quatro pessoas da mesma família na BR-365, em MG

Um casal, as filhas gêmeas de nove anos e uma passageira morreram em um acidente grave na BR-365, em Monte Alegre de Minas, a cerca de 670 km de Belo Horizonte, na região do Triângulo Mineiro. O carro bateu em uma carreta que estava parada na rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo de carga teria parado no local para verificar a calibragem dos pneus. Veja a reportagem completa no vídeo acima.