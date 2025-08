Bebê de sete meses enfrenta dificuldades para obter insumos médicos essenciais

Um bebê de sete meses necessita de insumos para a manutenção da traqueostomia após complicações em cirurgia. A mãe, relata dificuldades em conseguir o material nos postos de saúde de Belo Horizonte desde junho. Ela utiliza entre 15 a 20 sondas diariamente e depende de doações para suprir as necessidades do filho. O casal, que já tem outros filhos pequenos, enfrenta problemas financeiros devido à situação. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que parte dos insumos foi retirada, mas não há prazo definido para a entrega das sondas necessárias, essenciais para evitar infecções no bebê.



