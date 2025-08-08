Bebê de um ano e sete meses é atingido por bala perdida em Belo Horizonte

Uma criança de apenas um ano e sete meses foi atingida por uma bala perdida no bairro Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (08). O tio da vítima, de 18 anos, também foi atingido por disparos e ambos foram socorridos por militares e encaminhados ao Hospital João 23.



A polícia suspeita que o crime tenha sido resultado de conflitos entre facções ligadas ao tráfico de drogas. O jovem atingido contou aos militares que estava na porta de casa quando um homem armado se aproximou perguntando sobre um parente da vítima. Assustado, o tio do bebê correu e o homem o atingiu no quadril. Nesse momento, a criança também acabou baleada.



O bebê e o tio continuam internados. A criança teria tido o pulmão e o fígado lesionados, além de uma fratura na costela. Segundo informações iniciais do hospital, a vítima não vai precisar passar por cirurgia.



