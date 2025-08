Bebê que nasceu dentro de carro em BH ganha festa surpresa ao lado do irmão mais velho no hospital

Uma família teve uma comemoração em dose dupla dentro de uma maternidade em BH. O aniversário de 2 anos do pequeno Benício coincidiu com a chegada antecipada do irmão, Bernardo. O bebê nasceu de forma inesperada dentro do carro da família, no trânsito, antes de chegar ao hospital. A mãe, Alexandra, entrou em trabalho de parto em casa e não teve tempo de esperar.



O pai, desesperado, pediu ajuda a uma viatura da PM, que escoltou o carro até a maternidade. Mesmo assim, o parto aconteceu ali mesmo, com o pai recebendo o bebê nos braços. Bernardo nasceu com 35 semanas e foi acolhido com carinho pela equipe médica.



A maternidade preparou uma festa surpresa para os dois irmãos. O momento mais emocionante foi o encontro entre eles, com muitos beijos, carinhos e parabéns cantado pela equipe inteira.



