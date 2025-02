Belo Horizonte fica em segundo lugar em pesquisa que ranqueia cidades mais reclamonas

Uma pesquisa feita por uma escola de línguas listou as cidades brasileiras onde moram as pessoas que mais reclamam. Belo Horizonte ficou em segundo lugar no ranking. A pesquisa ouviu 1,5 mil pessoas entre Portugal e Brasil, países onde a plataforma funciona, perguntando com qual frequência e quais assuntos mais os estressam. Confira quais as outras cidades que integram a lista e quais são os temas reclamados com maior frequência entre os brasileiros.