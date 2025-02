Bezerro é flagrado no saguão de prédio da Cidade Administrativa de MG

Um bezerro "invadiu", nesta sexta-feira (07), o saguão do prédio Gerais da Cidade Administrativa, no bairro Serra Verde, na região Norte de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo Governo do Estado de Minas Gerais.



Segundo o governo, o animal foi embora sem a necessidade de ser removido do prédio público.



Nas proximidades do prédio, principalmente sentido a região do Morro Alto, em Vespasiano, na região Metropolitana, há muitas fazendas, de onde pode ter fugido o bezerro.



Na tarde de quinta-feira (06), um morcego foi encontrado preso em uma das salas da Cidade Administrativa. Um vídeo feito por servidores estaduais viralizou nas redes sociais. Em nota, a Seplag (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão) informou que “tomou as providências cabíveis” após mandar um técnico no local, para recolher o morcego e entregá-lo ao Corpo de Bombeiros.