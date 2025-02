BH é a sexta cidade do mundo onde passageiros esperam mais tempo pelo transporte público

Belo Horizonte ocupa o sexto lugar no ranking mundial de cidades com o maior tempo médio de espera pelo transporte público. Os dados são de um relatório divulgado por um aplicativo de mobilidade urbana, que atua em várias cidades do Brasil e do exterior. A pesquisa avalia o tempo médio que as pessoas esperam durante uma viagem em dia útil. Se o trajeto inclui baldeações, o tempo em diferentes paradas também é considerado. Na capital mineira, o usuário de transporte coletivo espera aproximadamente 19 minutos.