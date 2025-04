BH participa de desafio de natureza urbana que propõe descoberta da biodiversidade local

Belo Horizonte participa pela primeira vez do Desafio Mundial da Natureza Urbana, evento organizado pelo Museu de Artes Naturais de Los Angeles e pela Academia de Ciências da Califórnia. A população pode registrar em um aplicativo próprio imagens ou sons da biodiversidade. Segundo a bióloga da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, o aplicativo utilizado auxilia na identificação das espécies, contribuindo para um banco de dados da biodiversidade urbana. Qualquer cidadão pode participar ao se cadastrar no site da prefeitura. Das 700 cidades participantes, vencerá a que registrar o maior número de espécies.



